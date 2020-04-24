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Одобрено ВОЗ: российские разработки вакцин от COVID-19 признаны перспективными

© Sputnik / Максим Богодвид
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (560)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200424/1029966905/Odobreno-VOZ--rossiyskie-razrabotki-vaktsin-ot-COVID-19-priznany-perspektivnymi.html

По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения коронавирусом.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Девять российских разработок вакцин против коронавируса включены Всемирной организацией здравоохранения в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В их числе шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". 

В начале апреля в "Векторе" рассказали о начале испытаний на обезьянах вакцины против коронавирусной инфекции. До этого препарат тестировали на мышах и хорьках. У них удалось выработать иммунитет против коронавируса. Исследования на обезьянах будут длиться до конца апреля, после этого перейдут к стадии доклинических испытаний. Следующий этап - испытания непосредственно на людях.

Пандемия коронавируса затронула почти все страны. По информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались. По последним данным, в России количество инфицированных достигло 62 773 человек, 555 умерли. 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (560)


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