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Заседание совета по ситуации с коронавирусом в России. Трансляция завершена

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© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200424/1029969274/Zasedanie-koordinatsionnogo-soveta-po-situatsii-s-koronavirusom-v-Rossii-Pryamaya-translyatsiya.html
Заседание совета по ситуации с коронавирусом в России. Трансляция завершена
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание президиума координационного совета по ситуации с коронавирусом.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=37991763&type=mp4
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PT1M41S
2020-04-24T14:24Z

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание президиума координационного совета по ситуации с коронавирусом.

Российский премьер провел совещание с членами координационного совета в режиме онлайн-конференции.

По данным на утро 24 апреля в России за сутки зафиксировано 5 849 новых случаев коронавируса, всего зараженных - 68 622 человека.



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