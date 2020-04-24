Заседание совета по ситуации с коронавирусом в России. Трансляция завершена

Российский премьер провел совещание с членами координационного совета в режиме онлайн-конференции.
По данным на утро 24 апреля в России за сутки зафиксировано 5 849 новых случаев коронавируса, всего зараженных - 68 622 человека.
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание президиума координационного совета по ситуации с коронавирусом.
Российский премьер провел совещание с членами координационного совета в режиме онлайн-конференции.
По данным на утро 24 апреля в России за сутки зафиксировано 5 849 новых случаев коронавируса, всего зараженных - 68 622 человека.
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