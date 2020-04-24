Медики предупредили о побочных эффектах препаратов, используемых против COVID-19

По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения коронавирусом.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предупреждает об опасности побочных эффектов противомалярийных препаратов, которые используются при лечении коронавируса, пишет РИА Новости.

Речь идет о препаратах гидроксихлорохин и хлорохин. После из приема может возникнуть серьезная и потенциально опасная для жизни сердечная аритмия. В заявлении, которое опубликовано на сайте FDA, подчеркивается, что управление не давало одобрения на использование этих лекарств при COVID-19.

При этом в ведомстве отметили, что побочные эффекты могут быть минимизированы, если препарат принимается под наблюдением специалиста в больнице или в ходе клинического испытания препарата.

В России противомалярийный препарат гидроксихлорохин рекомендован Мизндравом для лечения коронавируса COVID-19.