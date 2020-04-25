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В приоритете фермеры: половину рынков и ярмарок открыли на Кубани

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (563)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200425/1029975311/V-prioritete-fermery-polovinu-rynkov-i-yarmarok-otkryli-na-Kubani.html

По всему региону продолжают работать более 200 мониторинговых групп. Они контролируют выполнение карантинных ограничений и отслеживают соблюдение требований Роспотребнадзора.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. На Кубани открыли часть продовольственных рынков и ярмарок, которые были закрыты из-за угрозы коронавируса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

© Sputnik / Томас Тхайцук
График утвержден: как работают рынки Абхазии

"Ярмарки и рынки позволяют кубанским фермерам сбыть собственную продукцию, а также обеспечивают население продовольственными товарами. На сегодняшний день открыт 261 объект, в том числе 38 ярмарок выходного дня",  - говорится в сообщении.

Из всех существующих в регионе рыночно-ярмарочных объектов функционирует половина. Они работают во всех муниципалитетах края.

На каждой ярмарке выходного дня организовано не более 30 торговых мест, чтобы не допустить скопления посетителей и не нарушить эпидемиологическую обстановку в регионе.

"В первую очередь места предоставляются производителям и переработчикам для реализации собственной продукции", - отметил руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный.

Собственники рынков и ярмарок должны организовать дистанцию между посетителями, регулярное проветривание помещений и уборку территории, дезинфекцию торгового оборудования и инвентаря.

После снятия режима чрезвычайного положения продуктовые рынки возобновили работу и в Абхазии. При этом работать рынки могут только три дня в неделю.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (563)


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