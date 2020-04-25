Глава комитета Госдумы по делам СНГ Калашников госпитализирован с коронавирусом

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Председатель комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заразился коронавирусной инфекцией и находится в больнице.
"Заразился от водителя. Водитель заболел на прошлой неделе ... Водителя положили уже неделю назад, а у меня проявилось в понедельник, лечусь", - рассказал Калашников РИА Новости.
Калашников рассказал, что анализ на коронавирус у него был отрицательным, выявить инфекцию удалось с помощью компьютерной томографии.
По данным российского оперативного штаба по борьбе с заболеванием, за минувшие сутки в России выявили 5 тысяч 966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались.
Общее число инфицированных по стране выросло до 74 588. Жертвами инфекции за все время стал 681 человек, поправились 6 250.
В Абхазии за все время было выявлено три случая коноравируса, один из пациентов выздоровел, двое проходят лечение в Гудаутской больнице.
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