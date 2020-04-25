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Глава комитета Госдумы по делам СНГ Калашников госпитализирован с коронавирусом

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (563)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200425/1029976652/Glava-komiteta-Gosdumy-po-delam-SNG-Kalashnikov-gospitalizirovan-s-koronavirusom-.html

Леонид Калашников последний раз был в Абхазии в октябре 2019 года, в составе российской делегации он приезжал на инаугурацию Рауля Хаджимба.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Председатель комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заразился коронавирусной инфекцией и находится в больнице.

"Заразился от водителя. Водитель заболел на прошлой неделе ... Водителя положили уже неделю назад, а у меня проявилось в понедельник, лечусь", - рассказал Калашников РИА Новости.

Калашников рассказал, что анализ на коронавирус у него был отрицательным, выявить инфекцию удалось с помощью компьютерной томографии.

По данным российского оперативного штаба по борьбе с заболеванием, за минувшие сутки в России выявили 5 тысяч 966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались.

Общее число инфицированных по стране выросло до 74 588. Жертвами инфекции за все время стал 681 человек, поправились 6 250.

В Абхазии за все время было выявлено три случая коноравируса, один из пациентов выздоровел, двое проходят лечение в Гудаутской больнице.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (563)


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