Почему Красная горка - самый причудливый русский праздник

Пожалуй, в этом празднике церковные устои и народные традиции сочетаются причудливее всего. О том, как отделить христианское от фольклорного, — в материале РИА Новости.

Необычный день

В этот день в русских селах было принято выходить в поле и делать первую борозду. Христос — воскрес, а значит, жизнь — обновилась. Так рассуждали крестьяне. И после Светлой седмицы (недели, следующей за Пасхой) принимались за посевные работы.

Поскольку от земли, от урожая зависело все, посевную начинали с особых ритуалов. Например, кидали в первую борозду скорлупу освященных на Пасху яиц. Или устраивали импровизированный крестный ход по окрестным полям — с иконами, молитвами и сельскохозяйственными орудиями. Такой вот синтез народного и церковного мышления.

Да и в православном календаре этот день называется необычно — Антипасха. Отсюда и устоявшийся у невоцерковленных людей стереотип, будто это праздник чуть ли не отрицания самого факта воскресения Христа.

Отчасти предубеждение основано, как ни парадоксально, на евангельской истории. Ее главный герой — апостол Фома, прозванный в народе неверующим.

В первый день воскресения Спаситель явился ученикам, которые "в страхе великом" находились в Сионской горнице, удрученные Его казнью. Они сначала подумали, что это призрак, однако Христос "показал им руки и ноги и ребра Свои" — и ученики "обрадовались, увидев Господа".

Однако среди апостолов по каким-то причинам не было Фомы. Когда другие ученики рассказывали ему, что Спаситель восстал из мертвых, тот посчитал все это выдумкой. И предъявил им ультиматум: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю".

"После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!" — свидетельствует евангелист Иоанн.

Апостол Фома

На самом деле Антипасха, как и само евангельское событие, вспоминаемое в этот день, вовсе не противопоставляется Пасхе. Просто название многие понимают неверно.

"Греческая приставка "анти-" совсем не обязательно по смыслу означает нечто противоположное. В данном случае название говорит о том, что этот праздник стоит в паре с Пасхой — то есть "соположный" ей", — объясняет известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

По его словам, самого Фому, как это ни удивительно, Христос не укоряет за сомнения. Хотя в Евангелии были эпизоды, когда во время земной жизни Он называл учеников маловерами.

"Тем самым воскресший Спаситель явился во второй раз — чтобы убедить Фому. И этот апостол ничем не хуже других. Напротив, евангельский эпизод, который вспоминается в первое воскресенье после Пасхи, показывает, что Он любил его", — подчеркивает священнослужитель.

Три названия

Почему этот праздник называют не только Антипасхой и Фоминой неделей (слово "неделя" в церковном календаре обозначает воскресный день, посвященный Богу, а не делам), но еще и Красной горкой?

По одной из версий — из-за народной традиции катать в этот день с горки крашеные яйца. Ставили деревянный помост, сверху клали яйцо — и оно скатывалось. Это символизировало камень, отваленный Ангелом от гроба Спасителя во время его воскресения.

Сами яйца еще 150 лет назад красили только в красный цвет. С этим связано древнее предание. Одна из ближайших учениц Христа Мария Магдалина, проповедуя в Риме, попала на аудиенцию к императору Тиберию.

При встрече она протянула императору простое белое куриное яйцо и сообщила о воскресении Спасителя. В ответ на это правитель воскликнул, что воскресения не может быть, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг стало красным. И яйцо покраснело.

А "горкой" на Руси назывался собственно помост, с которого скатывались яйца. И он символизировал гору Голгофу, где распяли Христа.

Впрочем, есть версия, будто бы народное название праздника берет начало не из христианского предания, а из языческого. До Крещения Руси славяне примерно в середине апреля отмечали Ярилу Вешнего — день, когда все оставшиеся с зимы снега и льды начинали стремительно таять.

Праздновали на холме, чья вершина первой избавилась от снега. Такая горка и называлась "красной". По одному толкованию, это означало "красивая", по другому — "нагретая солнцем".

День "семейного счастья"

Так или иначе, этот день испокон веков был на Руси одним из самых радостных в году. Помимо катания яиц, с ним связано множество забав и обрядов — от закликания весны до "вешних смотрин", в которых участвовали только девушки.

Они выбирали приглянувшегося им парня, а затем "выкликивали" для себя семейное счастье с ним. Слова, произносимые ими, тоже причудливо сочетали народные заговоры с православными молитвами:

"Замыкаю я им, тем золотым ключом, доброго молодца на многие годы, на долгие весны, на веки веченские заклятьем тайным нерушимым. Аминь!"

А те, кто уже обрел свою вторую половину, на Красную горку венчались. Сейчас эта традиция рассматривается как сугубо народная, однако возникла она из-за особенностей церковного устава.

"Таинство венчания не совершается в сплошные (непостные) недели и в дни поста. Так вот, в храмах перестают венчать, начиная с Мясопустной седмицы, и не венчают в течение всего Великого поста и на Светлой седмице. Фомино воскресенье — первый день за девять недель, когда это таинство дозволяется совершать", — объясняет отец Макарий.

После Красной горки венчают в любой день, кроме среды, пятницы и праздника Вознесения, вплоть до дня Пресвятой Троицы (в 2020-м — 7 июня). А затем — опять перерыв, на сплошную неделю и Петров пост, который длится до 12 июля.

В этом году, правда, все по-другому. Из-за эпидемии коронавируса и массовой самоизоляции храмы более чем в половине регионов России закрыты для прихожан. Поэтому в Русской православной церкви посоветовали отложить венчание.

"Без крайностей"

Именно на Красную горку на Руси старались венчаться еще вот почему. После праздника начинается посевная — не до гуляний. А там и май не за горами, а ведь есть народное поверье: "Кто в мае женится, всю жизнь будет маяться".

Однако в Церкви призывают четко проводить грань между предписаниями устава и народными суевериями. По канонам ничто не мешает совершать таинство бракосочетания в майские дни.

"Если говорить в целом об этом празднике и его традициях, то существует шкала — начиная от уставных церковных требований и заканчивая всякого рода суевериями и глупостями. И в этой шкале нужно видеть, чего держаться: Христа, Церкви и ее догматов", — подчеркивает отец Макарий.

Обычаи же сами по себе, добавляет он, — лишь дополнение. Их вполне можно соблюдать, те же катания яиц Церковь не запрещает. А вот если что-то затмевает веру — например, когда люди обращаются к различным заговорам, заклятиям и "закликаньям", — то от этого лучше отказаться.

"Обычаи легко могут перерасти во всякие глупые суеверия. Крайностей стоит избегать", — советует иеромонах.

