Скорее жив, чем мертв: как СМИ "похоронили" Ким Чен Ына

Несколько мировых СМИ сообщили о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына, в самой КНДР эти слухи не комментируют, однако госрадио страны передает, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён".

Слухи о смерти Ким Чен Ына циркулируют уже несколько дней. Все началось с сообщения в южнокорейском издании Daily NK, которое со ссылкой на свой источник в Северной Корее, информировало, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.

Sputnik

"Мертв, но это не точно"

Вечером в субботу газета The New York Post, со ссылкой сразу на несколько источников, сообщила о "вероятной смерти" Ким Чен Ына, как уточнил японский еженедельник "Шукан Гендай" Ким находится в коме после неудачной операции на сердце.

Агентство Reuters также подхватило эту новость и сообщило, что ведущие китайские врачи якобы направлены в Северную Корею в помощь своим коллегам для спасения жизни лидера КНДР, не обошли стороной эту тему и такие издания как CNN.

В китайской сети Weibo появилось сообщение главы гонконгского спутникового телеканала HKSTV (и по совместительству племянницы министра иностранных дел Китая) Сидзян Сиджоу со ссылкой на "очень серьезный источник", где также утверждалось, что лидер КНДР мертв.

После появления сообщений в соцсетях, оно мгновенно распространилось по всему миру.

Сердце, лодыжка и тремор хирурга

Версии того, что случилось с Кимом, выдвигаются самые разные. По самой радикальной - он умер от сердечного приступа, в более "легком" варианте - впал в кому.

Согласно другой - Ким Чен Ын жив, но перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно, но не без "приключений". Еженедельник "Сюкан Гэндай" привел такую версию событий: председатель КНДР проводил осмотр одного из регионов страны, когда внезапно схватился за сердце и упал. Лидеру потребовалась срочная врачебная помощь, ему сделали массаж сердца и доставили в близлежащую больницу.

Как пишет японская газета со ссылкой на некий китайский источник, северокорейские врачи срочно запросили помощи у китайских коллег и в страну направилась группа из 50 медиков. Однако затем корейские врачи решили, что промедление может стоить жизни их лидеру и приступили к операции по установке стента в сердце.

Операция по стентированию не слишком сложная и "сама по себе операция по установке стента в самый главный кровеносный сосуд занимает примерно одну минуту", говорится в публикации (перевод РИА Новости).

"Однако проводивший операцию хирург сильно нервничал, у него дрожали руки. Опыта проведения операций на таких же полных пациентах, (как Ким Чен Ын - ред.) у него не было. Поэтому на установку стента ушло 8 минут", - приводит журнал слова китайского источника.

После этих манипуляций Ким Чен Ын якобы "погрузился в вегетативное состояние", а прибывшие полсотни китайских медиков осмотрели главу КНДР, но помочь ничем не смогли.

Между тем южнокорейские эксперты заявили РИА Новости, что смертельно тяжелое состояние Кима маловероятно, однако он мог вновь повредить лодыжку, операцию на которой ему проводили в 2014 году.

"Когда Ким Чен Ыну удалили кисту из голеностопа, врачи говорили, что она в любой момент может появиться снова. Что касается проблем с сердцем, у него есть семейная предрасположенность, поэтому с ним это тоже может произойти в любое время. Но дата 12 апреля не подходит, учитывая, что уже с самого утра 14-го состоялись ракетные испытания. Непохоже, чтобы это были серьезные проблемы со здоровьем. И скорее, это была лодыжка, чем сердце. Но, скажем, даже если Ким Чен Ын просто упал и повредил лицо, то ему тем более было бы трудно показаться на людях. После операции на лодыжке в 2014 году северокорейский лидер наверняка какое-то время был с гипсом и, может, использовал костыль. Поэтому появился в хронике он уже после того, как окончательно поправился", - рассказал директор Центра северокорейских исследований в Институте Сечжона Чон Сон Чжан.

Профессор Университета северокорейских исследований Син Чжондэ также склоняется к версии, что Ким получил травму, не угрожающую его жизни.

Лидер КНДР Ким Чен Ын вряд ли скончался, но проблемы со здоровьем у него быть могут, полагает известный специалист по Корее Георгий Булычев.

О том, что у Ким Чен Ына есть проблемы со здоровьем, по мнению эксперта, говорит то, что он не появлялся в течение уже больше двух недель.

"Вроде бы ясно, что Ким Чен Ын после 12 апреля перенес какую-то процедуру. Судя по ситуации в стране и по уровню информационного обеспечения, ничего особенного сложного, страшного не происходит", - сказал эксперт РИА Новости.

Ким Чен Ын шлет слова благодарности

Государственное радио КНДР (впрочем как и всегда) напрямую не опровергало слухи о смерти или проблемах со здоровьем лидера страны, однако передало его заявление.

В сообщении говорилось о том, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён". В какой форме он ее передал, не уточняется.

Строительство нового города Самчжиён торжественно завершили в конце прошлого года. В церемонии участвовал сам Ким Чен Ын.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике России считает, что большое количество слухов и повышенный интерес к здоровью лидера КНДР Ким Чен Ына происходит не только из-за завесы тайны вокруг главы государства.

Вокруг состояния Ким Чен Ына столько слухов не только из-за отсутствия информации. В США и соседних с КНДР странах в нем видят своего рода гаранта стабильности в Сев. Корее и некоторой предсказуемости ее действий. Ким - партнёр Трампа по переговорам. Отсюда - и большое внимание. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 25, 2020 Сам Трамп заявил, что слухи об ухудшении здоровья Ким Чен Ына преувеличены и призвал СМИ воздержаться от спекуляций о самочувствии северокорейского лидера.

"Надеюсь, что у него нет проблем со здоровьем, - сказал глава Белого дома на брифинге. По его словам, сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына могут не соответствовать действительности, а распространившие подобные новости СМИ использовали устаревшую информацию.

При этом Трамп отметил, что в последнее время не пытался выйти на связь с Ким Чен Ыном.