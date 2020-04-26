В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

Мировая пандемия коронавирусной инфекции началась с китайского города Ухань провинции Хубэй, пневмония неизвестного происхождения была зафиксирована у местных жителей.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. В медицинских учреждениях китайского города Ухань не осталось ни одного пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн.

"Благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам, по состоянию на 26 апреля, в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией", - заявил Ми Фэн.

С начала эпидемии в Ухане было зарегистрировано 50 333 случая коронавируса, жертвами новой болезни в городе стали 3 869 человек.

По данным на утро 26 апреля, во всем мире коронавирусом заразились 2 миллиона 908 тысяч человек, скончались 203 тысячи пациентов.

В Абхазии от коронавируса умерла одна женщина, еще один человек проходит лечение в Гудаутской больнице, третий пациент выздоровел и находится дома.