22:57 26 Апреля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.72
  • EUR80.25
Поиск
Важно:

В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

© Sputnik / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (567)
178 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200426/1029982212/V-bolnitsakh-Ukhanya-ne-ostalos-patsientov-s-koronavirusom.html

Мировая пандемия коронавирусной инфекции началась с китайского города Ухань провинции Хубэй, пневмония неизвестного происхождения была зафиксирована у местных жителей.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. В медицинских учреждениях китайского города Ухань не осталось ни одного пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн.

"Благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам, по состоянию на 26 апреля, в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией", - заявил Ми Фэн.

С начала эпидемии в Ухане было зарегистрировано 50 333 случая коронавируса, жертвами новой болезни в городе стали 3 869 человек.

По данным на утро 26 апреля, во всем мире коронавирусом заразились 2 миллиона 908 тысяч человек, скончались 203 тысячи пациентов.

В Абхазии от коронавируса умерла одна женщина, еще один человек проходит лечение в Гудаутской больнице, третий пациент выздоровел и находится дома.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (567)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
На вечном "карантине": город-призрак Припять после Чернобыльской аварии
Их героизм невозможно забыть: спикер парламента Киргизии поддержал "Фронтовую перекличку"
Как будут работать рынки Абхазии до 1 мая
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться