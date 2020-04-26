Более 70 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждено на Кубани

Всего в регионе 780 подтвержденных случаев заражения новой инфекцией, среди заболевших 57 детей. 125 пациентов выписано с выздоровлением, из них 23 ребенка.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. За сутки в Краснодарском крае зафиксировано 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации края.

"В Краснодаре зафиксировано 44 новых случая. В Сочи – 8 человек, среди них 15-летний подросток. Пять человек заболели в Ейске, трое – в Калининском районе. По два новых случая в Усть-Лабинском и Тихорецком районах. В Абинском, Северском, Тимашевском, Новопокровском, Динском, Гулькевичском, Кавказском, Брюховецком районах и в Анапе подтверждено по одному случаю. Среди заболевших 47 женщин и 26 мужчин", - говорится в сообщении на сайте администрации.

Возраст пациентов – от 12 до 92 лет, 21 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, отметили в региональном минздраве.

Всего на 26 апреля в медицинские организации края обратилось с подозрением на COVID-19 – 2398 человек, из них 292 ребенка.

Продолжают стационарное лечение 1154 человека, из них 118 детей.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 7019 человек, из них 199 детей.

В Абхазии 26 апреля скончалась пациентка 1925 года рождения, которой был поставлен диагноз коронавирусная инфекция. Еще один пациент продолжает лечение в больнице Гудауты, один гражданин, перенесший коронавирус, уже выписан. Все заболевшие - жители Гагры. Других случаев заболевания COVID-19 в республике не выявлено.