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Кабмин России утвердил правила выдачи субсидий туроператорам из-за COVID-19

© Sputnik / Стрингер
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (567)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200426/1029985427/Kabmin-Rossii-utverdil-pravila-vydachi-subsidiy-turoperatoram-iz-za-COVID-19.html

Чтобы получить субсидии, туроператор не должен являться иностранным юрлицом, а также российским юрлицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц превышает 50 процентов.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Правительство России утвердило правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат из-за коронавируса, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе, который подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что субсидии предоставляются организациям, сведения о которых внесены в единый федеральный реестр туроператоров.

Турбизнес вошел в перечень наиболее пострадавших из-за эпидемии сфер в России.

Право на получение федеральной субсидии имеют компании, внесенные в единый федеральный реестр туроператоров. Туроператоры должны подтвердить свои затраты по возмещению клиентам денег за неиспользованные туры, а также затраты по эвакуации туристов.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (567)


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