Жаркий год: синоптики спрогнозировали температурные рекорды в 2020-м

С вероятностью 99 процентов 2020 год войдет в пятерку самых жарких лет, заявили в Гидрометцентре России.

СУХУМ, 27 апр – Sputnik. Нынешний год может войти в историю как один из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Такой прогноз дают российские и американские метеорологи.

Национальное управление по исследованиям океана и атмосферы США сообщили, что 2020 год может стать самым жарким в истории. Вероятность этого, по их оценкам, составляет 75%. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отчасти поддержал американских коллег в их прогнозах.

"Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим (...) то, что будет высокая температура - это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет", - сказал Вильфанд РИА Новости.

Он также напомнил, что климатологи склонны ожидать от каждого следующего пятилетия рекордов. Уже пять пятилетий подряд температуры повышаются. Это характеристика глобального потепления, и такое развитие событий связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере, объяснил Вильфанд.

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