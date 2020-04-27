Суд отправил в больницу Сочи семью из 10 человек с подозрением на коронавирус

От добровольной госпитализации все члены семьи отказывались, в связи с этим Роспотребнадзор направил иск в суд.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. В Сочи принудительно отправили в больницу семью из 10 человек, у которых подозревали коронавирус. От добровольной госпитализации все они отказывались. Исковое заявление управления Роспотребнадзора на семью было рассмотрено в Адлерском районе курорта, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

"В отношении десяти человек судом принято решение о госпитализации в недобровольном порядке до полного выздоровления и получения результатов лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

В Адлерский районный суд обратился территориальный Роспотребнадзора. Согласно заявлению ведомства, лица, в отношении которых был подан иск, находились в тесном контакте с людьми, у которых подтвердился коронавирус, однако отказывались от госпитализации в добровольном порядке.

Согласно последним данным, в Краснодарском рае за сутки зарегистрированы 57 заразившихся. Всего в регионе 837 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 62 ребенка. Выздоровели и выписаны из больниц за все время 125 человек, скончались 19 пациентов с коронавирусом.