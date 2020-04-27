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Режим самоизоляции в России могут начать снимать после майских праздников

© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (572)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200427/1029992176/Rezhim-samoizolyatsii-v-Rossii-mogut-nachat-snimat-posle-mayskikh-prazdnikov.html

По последним данным, в России зафиксировали более 87 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 27 апр – Sputnik. Режим самоизоляции постепенно могут начать снимать в России ближе к середине мая. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую цитирует РИА Новости.  

По ее мнению, отменять ограничения сейчас преждевременно. Однако глава ведомства допустила, что процесс может начаться после 12 мая.

"Мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же", - подчеркнула Попова.

Ранее она заявляла о важности самоизоляции во время майских праздников. По ее словам, россияне прошли два инкубационных периода коронавируса, однако говорить о возврате к нормальной жизни можно будет только по окончании третьего. 

© Sputnik / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу к середине мая. Он высказал уверенность, что уже через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением заболевания.

По последним данным, в России зафиксировали более 87 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше семи тысяч пациентов вылечились, умерли 794 человека.  

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (572)


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