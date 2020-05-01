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Почти восемь тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200501/1030026441/Pochti-vosem-tysyach-novykh-sluchaev-koronavirusa-vyyavleno-v-Rossii-za-sutki.html

В России за весь период распространения заболевания подтверждено более 114 тысяч случаев заражения коронавирусом.

СУХУМ, 1 мая - Sputnik. В России за последние сутки подтверждено 7933 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. У 44,5% новых заразившихся заболевание протекает бессимптомно. 

Летальных исходов за сутки зафиксировано 92. При этом выздоровели и выписаны из больниц 1601 человек. Больше всего заболевших по-прежнему в Москве. 

На столицу приходится 3561 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Премьер-министр России заразился коронавирусом

Накануне стало известно, что коронавирусная инфекция диагностирована у премьер-министра России Михаила Мишустина. 

Он лично доложил о своем диагнозе президенту Владимиру Путину и заверил его, что правительство будет продолжать активно работать, а сам он будет оставаться на связи.

Для борьбы с COVID-19 апрель и первая половина мая в России объявлены нерабочим, в регионах страны действует режим самоизоляции.



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