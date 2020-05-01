Почти восемь тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

В России за весь период распространения заболевания подтверждено более 114 тысяч случаев заражения коронавирусом.

СУХУМ, 1 мая - Sputnik. В России за последние сутки подтверждено 7933 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. У 44,5% новых заразившихся заболевание протекает бессимптомно.

Летальных исходов за сутки зафиксировано 92. При этом выздоровели и выписаны из больниц 1601 человек. Больше всего заболевших по-прежнему в Москве.

На столицу приходится 3561 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

Накануне стало известно, что коронавирусная инфекция диагностирована у премьер-министра России Михаила Мишустина.

Он лично доложил о своем диагнозе президенту Владимиру Путину и заверил его, что правительство будет продолжать активно работать, а сам он будет оставаться на связи.

Для борьбы с COVID-19 апрель и первая половина мая в России объявлены нерабочим, в регионах страны действует режим самоизоляции.