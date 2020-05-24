Весел и здоров: Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике

В конце апреля сразу несколько мировых СМИ сообщили о смерти северокорейского лидера, в самой КНДР эти слухи не комментировали.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Северокорейский лидер Ким Чен Ын, о возможной смерти которого в конце апреля сообщали мировые СМИ, появился на публике, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, и хотя дата проведения мероприятия не названа, но в сообщении ЦТАК указано, что приказы, которые лидер КНДР подписал по итогам заседания, опубликованы 23 мая.

Публикация проиллюстрирована фотографией с Кимом на в президиуме на фоне флагов Трудовой партии Кореи.

В конце апреля газета The New York Post, со ссылкой сразу на несколько источников, сообщила о "вероятной смерти" Ким Чен Ына, как уточнил японский еженедельник "Шукан Гендай" Ким находится в коме после неудачной операции на сердце.

Агентство Reuters также подхватило эту новость и сообщило, что ведущие китайские врачи якобы направлены в Северную Корею в помощь своим коллегам для спасения жизни лидера КНДР, не обошли стороной эту тему и такие издания как CNN.

В китайской сети Weibo появилось сообщение главы гонконгского спутникового телеканала HKSTV (и по совместительству племянницы министра иностранных дел Китая) Сидзян Сиджоу со ссылкой на "очень серьезный источник", где также утверждалось, что лидер КНДР мертв.

После появления сообщений в соцсетях, оно мгновенно распространилось по всему миру.

Версии того, что случилось с Кимом, выдвигались самые разные. По самой радикальной - он умер от сердечного приступа, в более "легком" варианте - впал в кому.

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