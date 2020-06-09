"Я запретил спускать флаги": что сделали с Черноморским флотом

Две страны, две армии, один флот — 25 лет назад, 9 июня 1995-го, Россия и Украина подписали соглашение о раздельном базировании Черноморского флота и ВМСУ.

До этого с момента распада СССР флот был объединенным и действовал под советским флагом. О том, как его делили и к чему это привело впоследствии, — в материале корреспондента РИА Новости Андрея Станавова.

Вопрос ребром

К компромиссу стороны пришли не сразу — этому предшествовало длительное противостояние. Вопрос Черноморского флота стал одним из самых болезненных для России после распада СССР и резко обострил отношения с Украиной. "Отжать" его украинские власти задумали еще в 1991-м — в октябре Верховный Совет страны даже принял решение о переподчинении.

"Украина хотела просто съесть Черноморский флот, как это сделала с тремя военными округами и другими соединениями Вооруженных сил СССР, — рассказывает РИА Новости адмирал Игорь Касатонов, командовавший Черноморским флотом в начале 1990-х. — Но ничего не вышло. Я понимал, что сдавать флот нельзя, иначе Крым и Севастополь потеряем навсегда. Четвертого января 1992-го я объявил его российским. Девятого выступил в украинской Раде на совещании под руководством Кравчука и спокойно сказал, что флот украинскую присягу принимать не будет".

В конце января Касатонов вышел с отрядом кораблей в Новороссийск, где встретился с Борисом Ельциным. Президент провел на борту крейсера "Москва" шесть часов. Все понимали, что одной лишь политической воли в сложившейся ситуации мало — надо решить множество правовых вопросов. Механизмов не было, процесс забуксовал на несколько месяцев.

"Флот нужно было удержать в условиях сильнейшей информационно-психологической войны, — продолжает адмирал. — Украина ставила всевозможные препоны. Нас поддержали жители Севастополя, ветераны, Военный совет. Третьего августа 1992-го приняли первое политическое решение: российский Черноморский флот остается в Севастополе. Объявили трехгодичный переходный период для дележа кораблей и имущества. Это была уже другая вахта. Я свою сдал".

Вчерашние сослуживцы

По словам участника тех событий капитана первого ранга Вячеслава Иванова, ситуация на флоте сложилась крайне тревожная, моряков агрессивно агитировали переходить в ВМСУ.

"Вышла газета "Флот Украины", — вспоминает Иванов, он служил на тральщике "Разведчик" помощником командира (после раздела флота достался Украине и был переименован в "Черкассы"). — Авторы статей обещали уважение, хорошее денежное довольствие, нормированный рабочий график. Командир Крымской военно-морской базы адмирал Борис Кожин перешел на ту сторону вместе со штабом. Звали за собой и нас, расклеивали листовки, устраивали собрания".

Офицер отмечает, что новость о переходе под юрисдикцию ВМС Украины черноморцы восприняли в целом спокойно.

"Нам об этом сказали в конце ноября 1991-го, когда вернулись из похода, — говорит он. — Мы толком не понимали, что происходит. С Украиной воевать никто не собирался. Многие верили, что у нее большое европейское будущее. Крым казался уголком спокойствия, никому не хотелось покидать эту землю. Особенно тем, кто оканчивал училище в Киеве, Севастополе. Но увидев, как дерзко и нагло ведут себя украинские эмиссары, настроения поменялись".

По словам Иванова, экипажи некоторых кораблей пытались поднять флаг Украины и даже самовольно покинуть Севастополь. Это жестко пресекалось. Несколько кораблей Россия успела увести из Крыма еще до начала смуты. В их числе — тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", который сейчас находится в составе Северного флота.

"Авианосец никто не угонял, это все сказки. Он ушел планово 1 декабря 1991-го — за неделю до распада Союза, — объясняет Касатонов. — К плаванию его готовил я, от имени черноморцев преподнес новую пожарную машину. Корабль полностью укомплектовали, снабдили водой, продовольствием. Снялся по расписанию и отчалил в сопровождении двух кораблей, миновал Босфор. Авиации на борту не было, только вертолеты. Командовал Еремин Василий Петрович. Я хотел сам идти, но меня главком не отпустил. Сказал: занимайся флотом. И правильно сделал".

Однотипный "Кузнецову" крейсер "Варяг" к моменту распада СССР был готов на 85% и достался Украине. Впоследствии Киев продал его Китаю по цене металлолома.

"Резали по живому"

Адмирал Касатонов уверен, что если бы Россия в те годы не сохранила за собой базу в Севастополе, то вернуть Крым без войны уже бы не получилось. А сейчас граница России и НАТО с Керченского пролива переместилась на меридиан мыса Прибойный — на 347 километров западнее.

Исторический документ, подписанный в Сочи в 1995-м, четко разграничил зоны ответственности: на обломках советского Черноморского флота основали Черноморский флот России и Военно-морские силы Украины. За Севастополем закрепили статус главной базы, там же разместили и штаб.

России разрешили использовать флотские объекты в городе, а также пункты базирования и места дислокации корабельного состава, авиации, береговых войск, объекты оперативного, боевого, технического и тылового обеспечения в Крыму. Взамен Москва обязалась вкладываться в социально-экономическое развитие Севастополя и других мест базирования.

Флотское имущество поделили пополам, корабли и суда — в пропорции 81,7% — России, 18,3% — Украине. Каждый моряк получил право самостоятельно решать, какой стране служить. Спустя два года в Киеве подписали итоговые документы, окончательно определившие статус и условия пребывания российского флота на украинской территории.

Раздел затянулся на несколько лет и был очень болезненным — львиную долю корабельного состава списали и порезали на металл, схлопнулись крупные предприятия, обслуживающие флот, многие моряки и их семьи покинули город.

Средиземноморский рубеж

После возвращения Крыма весной 2014-го Владимир Путин подписал Федеральный закон "О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины". Все ограничения были сняты.

Сейчас на вооружение ЧМ поступают новые сторожевые и ракетные корабли, дизельные подводные лодки, противодиверсионные и патрульные катера, суда обеспечения. Строится серия новых десантных кораблей.

После реконструкции базы в сирийском Тартусе влияние флота распространилось и на Средиземноморский бассейн. Во многом — за счет возможностей ракетного комплекса "Калибр". И хотя формально крылатые "Калибры" не относятся к стратегическим вооружениям, появление их на Черноморском флоте резко изменило региональный баланс сил в пользу России. Носители "Калибров" — почти все новые надводные корабли и подлодки ЧФ.

Расправила крылья и морская авиация. Сформированный в 2016-м на крымской авиабазе Новофедоровка авиаполк многофункциональных истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24МР взял под контроль весь периметр Черного моря. Береговые войска усилили новыми комплексами "Бастион" и "Бал".

Среди приоритетных целей командования — усиление контроля над восточной частью Средиземного моря. Кроме того, рассматриваются планы расширения зоны ответственности флота до акватории Красного моря, Аденского и Персидского заливов, а также западной части Аравийского моря.