КГБ Южной Осетии получил данные о задачах биолаборатории Лугара в Грузии

СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил со ссылкой на данные, поступающие от "патриотично настроенных представителей гражданского общества Грузии и активистов грузинского НПО-движения сведений", что в биолаборатории Лугара в Грузии, разрабатывается биологическое оружие, "направленное на точечное поражение югоосетинской популяции", сообщает Sputnik Южная Осетия.
Как сообщает пресс-служба КГБ, такую задачу ставят перед грузинским руководством центра американские кураторы из медицинского исследовательского подразделения армии США в Грузии.
Кроме того, перед лабораторией Лугара, по данным КГБ Южной Осетии стоит задача "осуществления контроля над санитарно-эпидемиологической ситуацией в республике, сбор сведений о случаях массовых инфекционных заболеваний в Южной Осетии и специфических вирусах и бактериях, распространенных на территории республики, и являющихся причиной сезонных заболеваний гриппа и ОРВИ".
По информации КГБ, лаборатории также поручено "проведение диверсионных операций, направленных на уничтожение поголовья крупного и мелкого рогатого скота, искусственного создания случаев эпизоотии, а также формирование зависимости развития сельского хозяйства в регионе от наличия произведенных в "лаборатории Лугара" вакцин".
КГБ Южной Осетии призывает своевременно информировать ведомство обо всех случаях проявления интереса со стороны граждан Грузии к важной информации о биологической безопасности республики и вовлечения югоосетинского населения в медицинские проекты, связанные с возможностью забора биоматериалов.
Ранее МИД России заявил, что "осуществляемая на базе "Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара" военно-биологическая деятельность иностранных государств вызывает немало обоснованных вопросов".
Российское внешнеполитическое ведомство указывало, что Минобороны США и аффилированные с ним структуры финансируют проводимые в лаборатории исследования, а также оплачивают эксплуатационные расходы, включая обеспечение ее безопасности.
При этом США не предоставляют информацию об осуществляемой там деятельности.
В МИДе России также отмечали, что деятельность лаборатории вызывает серьезные вопросы по части соблюдения США обязательств в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
"Отмечалось, что на базе этого биообъекта проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций", - заявляли в российском МИДе.
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