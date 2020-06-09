КГБ Южной Осетии получил данные о задачах биолаборатории Лугара в Грузии

Комитет госбезопасности Южной Осетии призывает граждан исключить контакты с нарушителями границы республики и минимизировать общение с проживающими на территории Грузии родственниками, "активно интересующимися санитарно-эпидемиологической обстановкой в Южной Осетии".

СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил со ссылкой на данные, поступающие от "патриотично настроенных представителей гражданского общества Грузии и активистов грузинского НПО-движения сведений", что в биолаборатории Лугара в Грузии, разрабатывается биологическое оружие, "направленное на точечное поражение югоосетинской популяции", сообщает Sputnik Южная Осетия.

Как сообщает пресс-служба КГБ, такую задачу ставят перед грузинским руководством центра американские кураторы из медицинского исследовательского подразделения армии США в Грузии.

Кроме того, перед лабораторией Лугара, по данным КГБ Южной Осетии стоит задача "осуществления контроля над санитарно-эпидемиологической ситуацией в республике, сбор сведений о случаях массовых инфекционных заболеваний в Южной Осетии и специфических вирусах и бактериях, распространенных на территории республики, и являющихся причиной сезонных заболеваний гриппа и ОРВИ".

По информации КГБ, лаборатории также поручено "проведение диверсионных операций, направленных на уничтожение поголовья крупного и мелкого рогатого скота, искусственного создания случаев эпизоотии, а также формирование зависимости развития сельского хозяйства в регионе от наличия произведенных в "лаборатории Лугара" вакцин".

КГБ Южной Осетии призывает своевременно информировать ведомство обо всех случаях проявления интереса со стороны граждан Грузии к важной информации о биологической безопасности республики и вовлечения югоосетинского населения в медицинские проекты, связанные с возможностью забора биоматериалов.

Ранее МИД России заявил, что "осуществляемая на базе "Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара" военно-биологическая деятельность иностранных государств вызывает немало обоснованных вопросов".

Российское внешнеполитическое ведомство указывало, что Минобороны США и аффилированные с ним структуры финансируют проводимые в лаборатории исследования, а также оплачивают эксплуатационные расходы, включая обеспечение ее безопасности.

При этом США не предоставляют информацию об осуществляемой там деятельности.

В МИДе России также отмечали, что деятельность лаборатории вызывает серьезные вопросы по части соблюдения США обязательств в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

"Отмечалось, что на базе этого биообъекта проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций", - заявляли в российском МИДе.

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