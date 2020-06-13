Еще 8706 случаев коронавируса выявили в России за сутки

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 7,4 миллиона инфицированных, 418 тысяч из них умерли.

СУХУМ, 13 июн - Sputnik. За минувшие сутки в России выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом, 114 человек умерли, 5271 выписались из больниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оперативного штаба России по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи выявили в 84 регионах, больше всего их в Москве — 1493. Еще 725 случаев зарегистрировали в Подмосковье, 262 — в Санкт-Петербурге, 245 — в Свердловской области, 228 — в Воронежской, 218 — в Нижегородской.

Днем ранее сообщалось о 8987 новых случаях COVID-19. В целом число инфицированных в России достигло 520 129. Умерли за все время 6829 человек, вылечились — 274 641.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели 7,6 миллиона человек, 425 тысяч умерли, 3,6 миллиона пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — США (115 тысяч погибших), за ними следуют Великобритания, Бразилия, Италия, Франция и Испания.

В Абхазии за все время пандемии зафиксировано 37 случаев заболевания COVID-19. Накануне президент страны Аслан Бжания подписал указ о продлении ограничений на пересечение абхазо-российской границы для иностранных граждан до 1 июля, однако часть ограничений внутри страны снимается с 15 июня.