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Тестирование на COVID-19 в лаборатории НИИ Склифосовского 13.06

Число выявленных случаев COVID-19 в Южной Осетии достигло 76

© Sputnik / Алексей Майшев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (711)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200613/1030320041/Chislo-vyyavlennykh-sluchaev-COVID-19-v-Yuzhnoy-Osetii-dostiglo-76-.html

От коронавируса в республике вылечились сорок человек. На утро субботы в инфекционном отделении Республиканского медцентра остаются 36 пациентов с COVID-19.

СУХУМ, 13 июн - Sputnik. C начала пандемии в республике Южная Осетия лабораторно подтверждено 76 случаев заболевания коронавирусом, еще четыре случая выявлено в стране за минувшие сутки, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Инфекция выявлена у курсантов российских вузов, вернувшихся ранее в Южную Осетию из России.

"За минувшие сутки было выявлено четыре новых случая заражения COVID-19. Из больницы выписали столько же человек. На данный момент в инфекционном отделении РММЦ остаются 36 больных", - рассказала представитель Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

Всего с 6 мая, когда в республике появились первые случаи заболевания, из медучержедний выписали 40 человек, у которых был диагностирован вирус.

Под наблюдением медиков остаются 252 человека - они проходят карантин в ряде медучреждений и гостинице "Алан".

В Абхазии за все время пандемии зафиксировано 37 случаев заболевания COVID-19. Накануне президент страны Аслан Бжания подписал указ о продлении ограничений на пересечение абхазо-российской границы для иностранных граждан до 1 июля, однако часть ограничений внутри страны снимается с 15 июня.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (711)


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