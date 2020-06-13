Число выявленных случаев COVID-19 в Южной Осетии достигло 76

От коронавируса в республике вылечились сорок человек. На утро субботы в инфекционном отделении Республиканского медцентра остаются 36 пациентов с COVID-19.

СУХУМ, 13 июн - Sputnik. C начала пандемии в республике Южная Осетия лабораторно подтверждено 76 случаев заболевания коронавирусом, еще четыре случая выявлено в стране за минувшие сутки, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Инфекция выявлена у курсантов российских вузов, вернувшихся ранее в Южную Осетию из России.

"За минувшие сутки было выявлено четыре новых случая заражения COVID-19. Из больницы выписали столько же человек. На данный момент в инфекционном отделении РММЦ остаются 36 больных", - рассказала представитель Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

Всего с 6 мая, когда в республике появились первые случаи заболевания, из медучержедний выписали 40 человек, у которых был диагностирован вирус.

Под наблюдением медиков остаются 252 человека - они проходят карантин в ряде медучреждений и гостинице "Алан".

В Абхазии за все время пандемии зафиксировано 37 случаев заболевания COVID-19. Накануне президент страны Аслан Бжания подписал указ о продлении ограничений на пересечение абхазо-российской границы для иностранных граждан до 1 июля, однако часть ограничений внутри страны снимается с 15 июня.