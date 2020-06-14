Путин: Россия выходит из пандемии с минимальными потерями

По последним данным, в России выявлено более 528 тысяч случаев коронавируса, более 280 тысяч человек выздоровели, 6 948 – скончались.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Россия уверенно и с минимальными потерями выходит из коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями", - приводит РИА Новости слова Путина

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным оперштаба Москвы по борьбе с COVID-19, в России за минувшие сутки умерли 119 человек с коронавирусной инфекцией, за все время – 6948. Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8835 – до 528 964.

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