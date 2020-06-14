16:11 14 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.12
  • EUR78.52
Поиск

Путин: Россия выходит из пандемии с минимальными потерями

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (714)
160 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200614/1030324427/putin-rf-covid.html

По последним данным, в России выявлено более 528 тысяч случаев коронавируса, более 280 тысяч человек выздоровели, 6 948 – скончались.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Россия уверенно и с минимальными потерями выходит из коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями", - приводит РИА Новости слова Путина

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным оперштаба Москвы по борьбе с COVID-19, в России за минувшие сутки умерли 119 человек с коронавирусной инфекцией, за все время – 6948. Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8835 – до 528 964. 

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (714)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Колумб не виноват: в США и Европе атаковали памятники
Главный храм Вооруженных сил России: церемония освящения
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться