Еще 7843 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в России

Суточный прирост новых случаев в стране снижается второй день подряд. В понедельник он снизился до 1,6%, во вторник до 1,5%.

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Число случаев COVID-19 опустилось ниже восьми тысяч за сутки - до 7843 случаев, всего их 553 301, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации зарегистрировано 553 301 случай (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении.

За сутки в России подтверждены 7843 случая новой коронавирусной инфекции в 84 регионах. Без клинических проявлений — 2494, или 31,8% из них.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них десять граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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