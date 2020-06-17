Павел Дуров предупредил о мошенничестве в Facebook и Instagram

Основатель мессенджера Telegram заявил о том, что в соцсетях размещается реклама поддельных проектов, которые "прикрываются" его именем.

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о том, что компании Facebook и Instagram уже больше года зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от его имени.

По словам Дурова, мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей.

"Среди потерявших деньги в результате этих схем – пожилые люди и пенсионеры. Последний случай подобного обмана описан в СМИ сегодня, но сообщения о мошеннической деятельности, санкционируемой компанией Facebook, появились еще год назад", - говорится в заявлении Дурова в Telegram.

Он назвал ситуацию, при которой Facebook более года игнорирует жалобы и зарабатывает на финансовой неопытности пользователей, недопустимой.

"Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем", - заявил бизнесмен.

Он призвал пользователей Facebook и Instagram сохранять случаи распространения компанией мошеннических рекламных объявлений. "Эти свидетельства могут быть востребованы в рамках возможных в этом случае судебных процессов", - заключил Дуров.

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