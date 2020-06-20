В России за сутки выявлено 7 889 новых случаев COVID-19

Во всем мире новым типом коронавируса заразились более 8 миллионов 800 тысяч человек, жертвами болезни стали около 460 тысяч, 4 миллиона 600 тысяч человек выздоровели.

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. В России за прошедшие сутки выявлено 7 тысяч 889 новых случаев коронавирусной инфекции, 334 тысячи 592 человека выздоровели такие данные приводятся на сайте стопкороавирус.рф.

По данным администрации Краснодарского края, на Кубани за сутки подтверждено рекордно низкое за два месяца число новых случаев коронавируса, новая инфекция выявлена у 60 человек, из больниц выписаны 104 человека.

Согласно последней информации от оперативного штаба по защите населения Абхазии от COVID-19, в стране за все время выявлено 38 случаев заболевания. За сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошел 31 человек.

Диагноз коронавирус не подтвержден ни у одного из прошедших тестирование.