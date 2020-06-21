Сам себе врач: можно ли поставить диагноз, загуглив симптомы

Исследования показали, что полагаться на искусственный интеллект и ставить себе диагноз с помощью медицинских онлайн-сервисов пока рано. Более того — опасно. Причем это касается даже вроде бы невинных простудных симптомов.

Ученые из Мичиганского университета (США) провели эксперимент: 165 добровольцев по звуку кашля или чихания определяли, есть у человека инфекция или аллергия, или же он, к примеру, просто поперхнулся, пишет автор РИА Новости Альфия Еникеева.

Участники исследования несколько часов слушали аудиозаписи, делали выводы, а затем оценивали уверенность в своем решении по шкале от одного до девяти баллов. Все волонтеры обладали отличным слухом, и ни у кого не было специальной медицинской подготовки.

Результаты озадачили экспертов: более чем в половине случаев добровольцы неправильно интерпретировали причину услышанного, а это ниже уровня случайности. Люди переоценили опасность чихания и кашля, полагая, что это всегда сигнализирует о бактериальной или вирусной инфекции. Но свои догадки посчитали достаточно точными, поставив себе в среднем около шести баллов.

А вот те, кто правильно определил природу кашля, больше сомневались в ответах. Вывод: человек судит о причинах кашля и чихания не по объективным признакам, а по собственному опыту и под влиянием эмоций. Так что распознать инфекционное заболевание немедик вряд ли способен.

Следующий эксперимент укрепил ученых в их мнении. Волонтерам предстояло угадать причину кашля и оценить, насколько устрашающе он звучит. Определили инфекцию лишь в 42 процентах случаев — но, что интересно, именно этот кашель вызвал у участников самые неприятные ассоциации.

Узнать болезнь в лицо

Согласно работе шведских ученых, диагностировать болезнь лучше не по звукам, а по внешнему виду. В ходе эксперимента добровольцы, анализируя фото больных и здоровых людей, довольно точно выявили отравленных эндотоксинами — компонентами наружной части бактериальной клеточной мембраны.

Эти вещества вызывают в организме воспаление, которое провоцирует иммунную реакцию и повышение температуры. Отсюда бледность губ, отечность лица и покраснение глаз.

Именно на эти признаки и обратили внимание участники исследования — больных и здоровых они распознали в 62 процентах случаев.

По мнению авторов работы, внешний осмотр дает общее представление о том, болен человек или нет, но ставить точный диагноз все-таки лучше у врача.

Загуглить болячку

Однако вместо похода к специалисту многие обращаются в интернет. Как выяснили американские ученые, онлайн-диагностика усугубляет проблемы со здоровьем, поскольку верна лишь на треть. Специализированные сайты и приложения только в 57 процентах случаев правильно оценивают состояние пациента и дают адекватные советы.

К похожим выводам пришли и австралийские ученые — проанализировав 36 самых популярных в стране медицинских сайтов. По симптомам из 1170 врачебных заключений они сравнили онлайн-диагнозы с настоящими.

Совпадения обнаружились в 36 процентах случаев, в 58 — реальный диагноз попал в первую десятку списков, выданных сайтами.

Сервисы нередко предлагали неверную схему действий. Рекомендация отправиться в клинику оказалась правильной в 49 процентах случаев, зато советы не беспокоиться и лечиться дома стоили бы пациенту жизни. Например, сайты не распознали острое поражение печени и инсульт — состояния, требующие срочной медицинской помощи.

И таких "врачебных ошибок" — почти десять процентов от общего числа. При этом в сорока процентах случаев сайты настоятельно рекомендовали ехать в больницу, хотя в реальности люди не нуждались в немедленной госпитализации.

Ученые отмечают: искусственный интеллект пока не справляется с диагностикой. Поэтому всегда лучше обратиться к врачу.