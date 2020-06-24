"Мы всегда будем помнить": Парад Победы прошел в Москве

В Параде на Красной площади приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники, а также военнослужащие из 13 стран.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Народ СССР заплатил за свободу Европы страшную цену, наш долг помнить это, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом, заявил президент России Владимир Путин, открывая Парад.

"Ее солдатам (Красной армии - ред.) не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. Наш долг - помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом", - сказал Путин.

Народы бывшего СССР всегда будут помнить, что нацизм сокрушил советский народ, заявил президент России.

"Мы всегда будет помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик советского союза", - сказал Путин во время Парада Победы на Красной площади.

В Параде на Красной площади приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники. В параде также участвовали военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Завершился Парад пролетом авиации. Над Красной площадью пролетели вертолеты армейской авиации: десантно-транспортный вертолет Ми-26 с государственным российским флагом в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, три группы по пять вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28 воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации - самолеты А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ил-78. Далее две группы самолетов оперативно-тактической авиации МиГ-29 и Су-24; две группы из четырех истребителей пятого поколения Су-57 и четырех сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал".

Также в Параде принял участие строй из 10 самолетов оперативно-тактической авиации в плотном боевом порядке "тактическое крыло", группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи".

Воздушная часть и парад завершился пролетом шести штурмовиков Су-25, которые с помощью аэрозольного распыления окрасили небо над Красной площадью в цвета государственного флага России.

После Парада президент России Владимир Путин совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Абхазскую делегацию на Параде представил Аслан Бжания.

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