Еще 59 случаев коронавируса выявлено на Кубани

Впервые с 28 апреля в Краснодарском крае за сутки подтверждено меньше 60 новых случаев заболевания коронавирусом.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. За последние сутки в Краснодарском крае выявлено 59 заболевших, сообщает администрация края.

Возраст новых пациентов – от двух до 83 лет.

"13 случаев зафиксировано в краевой столице, в том числе двухлетний ребенок. Семь заболевших в Сочи, шесть – в Армавире, по пять – в Гулькевичском и Белореченском районах, где также заболел семилетний ребенок. Четыре случая выявлено в Новороссийске, в том числе дети 5 и 11 лет, трое заболевших в Новокубанском районе, по два – в Геленджике, Крымском и Кущевском районах, в последнем среди заболевших 15-летний подросток. По одному заболевшему в Анапе, Апшеронском, Усть-Лабинском, Тихорецком, Новопокровском, Павловском, Кавказском, Курганинском, Тбилисском, Выселковском районах", - говорится в сообщении.

Общее число заболевших коронавирусом на Кубани на сегодняшний день – 5 683 человека, из них 400 детей. Выздоровели 4403 пациента, в том числе 29 за последние сутки. 70 человек умерло. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 19 пациентов.

По последним данным в России за сутки выявлено 7 113 новых случаев коронавируса. Во всем мире подтверждено 9 миллионов 439 тысяч случаев заболевания, выздоровели 4 миллиона 753 тысяч.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них пятеро граждан находятся в Гудаутском госпитале, 32 человека выздоровели, и один пациент умер.