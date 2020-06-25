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Более 20 пляжей Сочи получили "Голубые флаги"

© Foto / Официальный портал города Сочи
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200625/1030405284/Bolee-20-plyazhey-Sochi-poluchili-ekologicheskiy-znak-kachestva.html

"Голубой флаг"- международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Экологический знака качества "Голубой флаг" получили 24 российских пляжа, 21 из которых находится в Сочи, сообщает администрация края.

© Foto / Официальный портал города Сочи
21 сочинский пляж удостоен международной награды «Голубой флаг»

Решение о присвоении экологического знака качества принималось в датском Копенгагене, где в режиме онлайн состоялось заседание международного экспертного совета.

Знак "Голубой флаг" свидетельствует о чистоте берега и прибрежных вод, качественной инфраструктуре и доступности для маломобильных граждан.

"Благоустройство и развитие пляжных территорий, качественный сервис и, конечно же, чистота моря – основные задачи для курортной сферы нашего города. Высокое качество морской воды и уровень благоустройства сочинских пляжей официально признаёт и подтверждает международное экологическое экспертное сообщество", - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский на церемонии вручения экосертификатов арендаторам пляжных территорий.

Впервые Сочи получил "Голубые флаги" в 2018 году. Тогда международное жюри отметило шесть городских пляжей.

По данным на 25 июня в Сочи после отмены карантинных мер уже прибыли более 30 тысяч туристов. Сейчас их принимают 33 санатория и 102 гостиницы.

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