SputnikPro получил премию IPRA Golden World Awards

Лауреатами IPRA Golden World Awards for Excellence in PR 2020 в других номинациях стали Всемирный фонд дикой природы (WWF), Viber, Coca-Cola, Лукойл, Pan American Energy, Samsung Electronics Russia, Istanbul Metropolitan Municipality и другие компании и организации.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Просветительский проект SputnikPro стал обладателем крупнейшей международной премии в области связей с общественностью IPRA Golden World Awards for Excellence in PR 2020. Он отмечен представительным интернациональным жюри в номинации "Страна, регион и город".

"Благодарны за столь высокую оценку нашей работы. SputnikPro был запущен чуть больше двух лет назад и оказался необыкновенно востребован и актуален. Проект нашего агентства позволяет начинающим специалистам узнать много нового об отдельных аспектах журналистской работы и предоставляет им площадку для обмена опытом и рождения новых идей", — отметил заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.

SputnikPro – просветительский проект медиагруппы Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и менеджеров СМИ, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Премия IPRA Golden World Awards (GWA) присуждается одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью International Public Relations Association (IPRA). Ассоциация формирует стандарты коммуникаций во всем мире с 1955 года и признана ООН. В статусе самого авторитетного профессионального объединения в сфере PR IPRA ежегодно награждает лучшие коммуникационные проекты по всему миру, оценивая сложность, креатив и уникальность.