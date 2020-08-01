Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. С 27 по 30 июля в Сочи ожидается усиление порывов ветра, местами сильный дождь и грозы, а также повышение уровня воды в реках, сообщает пресс-служба администрации города.
Над морем на участке Магри - Веселое возможно формирование смерчей, в горной зоне возрастает риск схода селевых потоков.
"Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все необходимые меры предосторожности, в том числе по сохранности своего имущества. На период действия штормового предупреждения воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями", - говорится в сообщении.
По поручению главы Сочи все городские службы переведены на усиленный режим работы.
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