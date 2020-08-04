20:11 04 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.38
  • EUR86.50
Поиск

Почти 900 тысяч туристов посетили Сочи с начала лета

© Sputnik / Артур Лебедев
В мире
Получить короткую ссылку
11310
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200804/1030681913/Pochti-900-tysyach-turistov-posetili-Sochi-s-nachala-leta-.html

Местные власти призывают гостей города соблюдать социальную дистанцию на улице, использовать маски во время посещения торговых центров, магазинов, музеев, а также поездок в общественном транспорте – автобусах, электричках, такси.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. С начала летнего курортного сезона Сочи посетили около 890 тысяч человек, сообщает администрация города.

© Sputnik
Российско-абхазскую границу за два дня пересекли более 30 тысяч человек

С начала летнего курортного сезона Сочи принял 680 тысяч организованных туристов. Это отдыхающие, которые проживали в санаториях, отелях и гостиницах курорта с 1 июня.

Помимо организованных туристов, город посетили еще более 200 тысяч человек - в основном это жители Краснодарского края, которые приезжают в город на однодневные экскурсии, гости, останавливающиеся у родственников, люди, имеющие в Сочи недвижимость, те, кто через Сочи отправляется на отдых в Абхазию или, например, в многодневные турпоходы в горы, пояснили в администрации города. 

"Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в официальных отелях и гостиницах, мы ведем учет всех въезжающих на территорию курорта гостей. Используются данные с автомобильного поста Магри, железнодорожных вокзалов, аэропорта, а также статистика потребления электроэнергии, продуктов питания, данные по объемам вывоза ТБО и другие показатели, которые помогают нам оценивать количество людей, присутствующих в городе", - отметила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

На сегодняшний день в городе одномоментно находятся 210 тысяч гостей. По прогнозу, в августе загрузка организованного сектора санаторно-курортной отрасли Сочи составит не менее 98%, что соответствует показателю прошлого года.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Моцарт джаза: яркие кадры ко дню рождения Луи Армстронга
Мощный взрыв прогремел в Бейруте, есть жертвы
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться