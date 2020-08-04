Почти 900 тысяч туристов посетили Сочи с начала лета

Местные власти призывают гостей города соблюдать социальную дистанцию на улице, использовать маски во время посещения торговых центров, магазинов, музеев, а также поездок в общественном транспорте – автобусах, электричках, такси.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. С начала летнего курортного сезона Сочи посетили около 890 тысяч человек, сообщает администрация города.

С начала летнего курортного сезона Сочи принял 680 тысяч организованных туристов. Это отдыхающие, которые проживали в санаториях, отелях и гостиницах курорта с 1 июня.

Помимо организованных туристов, город посетили еще более 200 тысяч человек - в основном это жители Краснодарского края, которые приезжают в город на однодневные экскурсии, гости, останавливающиеся у родственников, люди, имеющие в Сочи недвижимость, те, кто через Сочи отправляется на отдых в Абхазию или, например, в многодневные турпоходы в горы, пояснили в администрации города.

"Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в официальных отелях и гостиницах, мы ведем учет всех въезжающих на территорию курорта гостей. Используются данные с автомобильного поста Магри, железнодорожных вокзалов, аэропорта, а также статистика потребления электроэнергии, продуктов питания, данные по объемам вывоза ТБО и другие показатели, которые помогают нам оценивать количество людей, присутствующих в городе", - отметила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

На сегодняшний день в городе одномоментно находятся 210 тысяч гостей. По прогнозу, в августе загрузка организованного сектора санаторно-курортной отрасли Сочи составит не менее 98%, что соответствует показателю прошлого года.

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