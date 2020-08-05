Первый самолет МЧС России с мобильным госпиталем вылетел в Бейрут

МЧС России направит в Бейрут пять самолетов с аэромобильным госпиталем, врачами, спасателями аэромобильного отряда "Центроспас" и лабораторией Роспотребнадзора для выявления COVID-19.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Первый транспортный самолет Ил-76 МЧС России с аэромобильным госпиталем и оперативной группой вылетел в Бейрут с подмосковного аэропорта "Жуковский", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Врачи аэромобильного госпиталя уже через 30-40 минут после приземления оборудования и технического персонала могут приступить к первой медицинской помощи пострадавшим. Полномасштабная деятельность госпиталя может быть развернута через 50-60 минут.

Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" оснащен реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками, в том числе УЗИ, рентгеновским и ЭКГ-блоками. Кроме того, он имеет лабораторию крови. Госпиталь рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Также в нем может быть развернут блок интенсивной терапии на шесть-десять койко-мест.

В МЧС отметили, что все специалисты укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19.

Согласно последним данным Минздрава Ливана, в результате мощного взрыва, прогремевшего во вторник в районе Бейрута, погибли 113 человек, пострадали около четырех тысяч. Ситуация осложняется пандемией коронавируса.

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