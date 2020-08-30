Южная Осетия откроет границу с Россией 15 сентября

Ограничения на пересечение югоосетино-российской границы введены в начале апреля. Они должны были действовать до 31 августа, однако принято решение об их продлении.

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Южная Осетия открывает границу с Россией с 15 сентября без ограничений, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на заявление президента республики Анатолия Бибилова.

"Если бы не были предприняты меры по ограничению пресечения границы между Россией и Южной Осетией, и если бы не было карантинных мер, то у нас в республике был бы всплеск коронавирусной инфекции. Нам удалось избежать немалого количества жертв среди населения", – сказал глава государства на заседании оперштаба по защите населения от коронавируса.

В то же время, Анатолий Бибилов выразил свое понимание, что ограничительные меры во многом создают проблемы социального характера, с пенсиями, пособиями, банковскими картами, а также выезда отдельных категорий граждан на медобследование за пределы РЮО. Именно поэтому было принято решение полностью снять ограничения с 15 сентября.

Президент поручил Минздраву нарастить имеющиеся на сегодняшний день запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать больных. При этом он подчеркнул, что в случае вспышки коронавирусной инфекции на территории Южной Осетии, руководство может принять решение вернуться к ограничительным мерам.

Бибилов также сообщил, что с российской стороной будут согласованы действия по созданию одинаковых условий при пересечении границы для всех граждан РЮО и РФ. Если этот вопрос будет согласован с Россией раньше 15 сентября, то и открытие границы соответственно тоже произойдет раньше.