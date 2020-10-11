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Милиция Минска применила водометы против участников акции протеста

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В воскресенье 11 октября в Минске проходит не согласованное с властями массовое мероприятие оппозиции – "марш гордости".

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Правоохранители в Минске применили в отношении участников несанкционированной акции протеста водометы и светошумовые гранаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУВД белорусской столицы.

В воскресенье, 11 октября, в Минске оппозиция проводит не согласованное с властями массовое мероприятие - "марш гордости".

"В центре Минска скопилось много людей, мероприятие несанкционированное. В отношении протестующих применены водометы и светошумовые гранаты", - сказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Она отметила, что милиция призывает отказаться от участия в несанкционированном массовом мероприятии, и обратила внимание, что задержаны уже более 20 протестующих.

© Видео Sputnik
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко. Согласно данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни были задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

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