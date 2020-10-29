Наибольшее количество выявленных случаев COVID в сутки зафиксировано в России

По рекомендации и предписаниям Роспотребнадзора с 28 октября в России введен повсеместный масочный режим.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. В России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб Москвы по защите от COVID-19.

Это наибольший прирост в России за сутки с начала пандемии.

За последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 366 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 740 человек.

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Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 581 693 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 301 летальный исход, выздоровел 1 186 041 человек.