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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона.

Новая функция появится в WhatsApp

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Sputnik Абхазия
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Разработчики отмечают, что новый режим станет доступен пользователям WhatsApp по всему миру в течение этого месяца.

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Мессенджер WhatsApp запустил режим исчезающих через 7 дней сообщений, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на блог компании.

"Сообщения WhatsApp зачастую остаются на наших телефонах навсегда. Хотя воспоминания, связанные с близкими и друзьями, очень важны для нас, большая часть отправляемых сообщений не имеет особой ценности. В связи с этим мы рады представить вам режим исчезающих сообщений в WhatsApp", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что когда этот режим включен, новые сообщения, отправляемые в чат, будут исчезать из него через семь дней. Любой участник в индивидуальном чате может включить или отключить исчезающие сообщения. В групповых чатах это может сделать админ, сообщает агентство.

Мессенджер
© Sputnik / Александр Кряжев
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Разработчиками установлен промежуток в семь дней, считая его оптимальным: в течение недели можно освежить в памяти предыдущую переписку, которая потом исчезнет. Список покупок или адрес магазина, которые пользователи данного мессенджера получили несколько дней назад, будут под рукой, пока в них есть необходимость, а затем исчезнут, когда станут им не нужны, поясняется в сообщении.

Новый режим станет доступен пользователям WhatsApp по всему миру в течение этого месяца.

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