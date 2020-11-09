Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров до десяти

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Парламент Абхазии поручил СГБ и МИД выяснить ситуацию с мостом в Аибге Поводом для внеочередного заседания Парламента Абхазии стала новость, появившаяся в российских СМИ о том, что власти Сочи профинансировали строительство моста через реку Псоу, связавшего две части горного села Аибга. 367

Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба подал в отставку Помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба был задержан 2 октября Сочинским судом на десять суток за неподчинение требованиям пограничников. 318