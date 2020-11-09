Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров до десяти

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 10, включая одного первого, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно указу от 22 января 2020 года, премьер-министр имел девять заместителей.
"Установить, что председатель правительства РФ имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства РФ, заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ - руководителя аппарата правительства РФ", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.