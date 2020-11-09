03:51 10 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.95
  • EUR91.50
Поиск

Азербайджан признал, что сбил российский вертолет

© Foto / МЧС Армении
В мире
Получить короткую ссылку
64640
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/09/1031253306.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201109/1031253375/Azerbaydzhan-priznal-chto-sbil-rossiyskiy-vertolet.html

Министерство обороны России сообщило о том, что российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении рядом с населенным пунктом Ерасх, после того как подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК, вечером 9 ноября.

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет Ми-24. Об этом сообщается на РИА Новости со ссылкой на МИД Азербайджана.

© Sputnik / Алексей Куденко
В Армении сбили российский вертолет, есть погибшие

В ведомстве объяснили, что ошибка произошла из-за того, что вертолет пролетал в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в то время как в ходе нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения.

Уточняется, что полет проходил в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО, утверждают в МИД Азербайджана. Кроме того, российские вертолеты прежде не были замечены в районе, где произошел инцидент, отмечается в сообщении.

"Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что Баку выразил готовность выплатить компенсацию в связи со случившимся.

Кроме того, азербайджанская сторона выразила соболезнования родным и близким погибших членов экипажа, говорится в сообщении.

  • Место крушения сбитого российского вертолета Ми-24
    © Foto / МЧС Армении
  • Место крушения сбитого российского вертолета Ми-24
    © Foto / МЧС Армении
  • Место крушения сбитого российского вертолета Ми-24
    © Foto / МЧС Армении
1 / 3
© Foto / МЧС Армении
Место крушения сбитого российского вертолета Ми-24

Министерство обороны России сообщило о том, что российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении рядом с населенным пунктом Ерасх после того, как подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК вечером 9 ноября.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Футбольный "полет": кадры с чемпионата и Кубка Абхазии
Байден объявил о своей победе, а Трамп не сдается: чем опасен конфликт при передаче власти
Итоги сезона: чемпионат и Кубок Абхазии по футболу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться