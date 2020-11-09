Азербайджан признал, что сбил российский вертолет

Министерство обороны России сообщило о том, что российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении рядом с населенным пунктом Ерасх, после того как подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК, вечером 9 ноября.

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет Ми-24. Об этом сообщается на РИА Новости со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ведомстве объяснили, что ошибка произошла из-за того, что вертолет пролетал в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в то время как в ходе нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения.

Уточняется, что полет проходил в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО, утверждают в МИД Азербайджана. Кроме того, российские вертолеты прежде не были замечены в районе, где произошел инцидент, отмечается в сообщении.

"Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что Баку выразил готовность выплатить компенсацию в связи со случившимся.

Кроме того, азербайджанская сторона выразила соболезнования родным и близким погибших членов экипажа, говорится в сообщении.

Место крушения сбитого российского вертолета Ми-24 © Foto / МЧС Армении

Место крушения сбитого российского вертолета Ми-24 © Foto / МЧС Армении

Место крушения сбитого российского вертолета Ми-24 © Foto / МЧС Армении 1 / 3 © Foto / МЧС Армении Место крушения сбитого российского вертолета Ми-24

Министерство обороны России сообщило о том, что российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении рядом с населенным пунктом Ерасх после того, как подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК вечером 9 ноября.