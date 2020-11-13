Песков прокомментировал инцидент со сбитым в Армении российским вертолетом

Российский вертолет Ми-24 был сбит 9 ноября вблизи границы с Азербайджаном, два члена экипажа погибли.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Инцидент в Армении, в результате которого азербайджанские военные сбили российский вертолет Ми-24, — трагедия, моментальная реакция и готовность наказать виновных позволили принять извинения от Баку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

"Это действительно беда, это трагедия, погибли двое наших военных. В данном случае очевидно, что моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения", — сказал он в интервью каналу RT Россия.

Ранее российский лидер Владимир Путин, руководство Минобороны и руководители предприятий ОПК почтили минутой молчания память двух погибших членов экипажа Ми-24, сбитого над Арменией.

Ми-24 был сбит 9 ноября вблизи границы с Азербайджаном, погибли два человека, еще один пострадал. В Баку заявили, что случайно сбили вертолет, и принесли извинения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с Путиным пообещал, что виновные будут наказаны.

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