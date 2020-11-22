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ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны коронавируса в Европе

© AFP 2019 / FELIX HEYDER
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (876)
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По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 57 миллионов случаев заражения, более 1,3 миллиона человек скончались.

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media предупредил об опасности третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года, сообщает РИА Новости.

По словам Набарро, европейские страны не сумели предотвратить вторую волну коронавируса, после того как им удалось взять под контроль первую.

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"Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", - сказал Набарро, слова которого приводит Badener Tagblatt.

Спецпосланник ВОЗ отметил, что перед многими западноевропейскими странами стоит задача "снова взять вирус под контроль", не прибегая при этом к такой грубой мере, как локдаун - режим строгой изоляции, за который, как констатировал Набарро, приходится платить "высокую цену".

Касаясь стран Восточной Азии, Набарро отметил, что здесь ситуация с коронавирусом обстоит лучше из-за "очень четкой коммуникации" между властями и населением.

"Еще один элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев (заражения) удалось снизить благодаря сильной реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо дождаться, пока показатели станут низкими и будут оставаться таковыми", - подчеркнул также Набарро.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 57 миллионов случаев заражения, более 1,3 миллиона человек скончались.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (876)

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