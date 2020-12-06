Более четырех миллионов россиян не смогли выехать из страны из-за долгов

В отношении злостных неплательщиков долгов часто судебными приставами применяется такая мера воздействия, как временное ограничение выезда за границу.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Число должников, которые не могут выехать из России за границу, к концу 2020 года превысило четыре миллиона человек, прирост за год составил 20%, пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По состоянию на 1 ноября 2019 года покинуть Россию не могли 3,4 миллиона россиян. По данным службы, за первые десять месяцев 2020 года было вынесено 7,5 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд из России.

Такая мера воздействия может быть установлена при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности - от десяти тысяч.

В случае наложения такого ограничения, если человек захочет пересечь границу, пограничники развернут его и не позволят ему уехать, пока тот не погасит задолженность.

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