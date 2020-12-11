Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time

В шорт-лист Time входили действующий президент США Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками и "Движение за расовую справедливость".

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Избранные, по предварительным данным, президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис названы "Человеком года-2020" по версии журнала Time.

Обладателей звания объявил певец Брюс Спрингстин в видеоролике, выложенном в Twitter издания Time.

Watch: Bruce Springsteen announces the 2020 TIME Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/Op4haO8MSz pic.twitter.com/yrbcTew0Tx — TIME (@TIME) December 11, 2020

В шорт-листе, помимо Байдена, были действующий президент США Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками и "Движение за расовую справедливость", которое началось в США после гибели в Миннеаполисе при задержании Джорджа Флойда.

В прошлом году "Человеком года" стала шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.