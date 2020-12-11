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Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time

© AFP 2019 / Angela Weiss
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В шорт-лист Time входили действующий президент США Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками и "Движение за расовую справедливость".

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Избранные, по предварительным данным, президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис названы "Человеком года-2020" по версии журнала Time.

Обладателей звания объявил певец Брюс Спрингстин в видеоролике, выложенном в Twitter издания Time.

В шорт-листе, помимо Байдена, были действующий президент США Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками и "Движение за расовую справедливость", которое началось в США после гибели в Миннеаполисе при задержании Джорджа Флойда.

В прошлом году "Человеком года" стала шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.


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