Число случаев COVID-19 в мире превысило 70 миллионов

Число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Абхазии превысило семь тысяч, более пяти тысяч человек выздоровели.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 70 миллионов, заявил американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным университета, по состоянию на 12 декабря коронавирусной инфекцией в мире заразились 70 000 538 человек. Более 1,5 миллиона из них скончались. Выздоровели более 45 миллионов человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии, Россия на четвертом месте.