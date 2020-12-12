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Число случаев COVID-19 в мире превысило 70 миллионов

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (897)
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Sputnik Абхазия
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Число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Абхазии превысило семь тысяч, более пяти тысяч человек выздоровели.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 70 миллионов, заявил американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным университета, по состоянию на 12 декабря коронавирусной инфекцией в мире заразились 70 000 538 человек. Более 1,5 миллиона из них скончались. Выздоровели более 45 миллионов человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии, Россия на четвертом месте.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (897)

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