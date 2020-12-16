Байдену посоветовали не относиться к России пренебрежительно

По итогам голосования выборщиков в США, объявленным в понедельник 14 декабря, демократ Байден получил 306 голосов против 232 у Трампа.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональду Трампу Фиона Хилл порекомендовала избранному президенту США Джо Байдену не относиться к России пренебрежительно, как то, по ее мнению, делала администрация экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Обама относился к России пренебрежительно, называя ее региональной державой. Они (его администрация – ред.) не хотели слишком много думать о России. Но мир полностью изменился. Байден не может стать Обамой 2.0. Они должны будут думать иначе", - заявила Хилл газете New York Times.

При этом она отметила, что Россия для Соединенных Штатов представляет "гибридную угрозу". Между тем, как указывает газета, в последние четыре года возникли и стали более актуальными вопросы, связанные с изменениями климата и пандемией коронавируса, что ведет к необходимости сотрудничества.

"Я думаю, со временем России придется изменить то, как они действуют, не из-за того влияния, которое оказываем мы, а из-за нагрузки сдвигов в климатических изменениях", - подчеркнула Хилл.

По ее словам, таяние полярных льдов уже привело к конкуренции за морские пути у берегов Аляски, чего раньше не было. "Нужно по-новому взглянуть на эти проблемы",- заключила бывшая советница Белого дома.

Хилл в 2017 году была назначена советником по делам Европы и России в Совете национальной безопасности США. В июле 2019 года она покинула эту должность и сейчас работает старшим научным сотрудником Центра по делам США и Европы в Брукингском институте.

По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.