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В Турции выявили "британскую" мутацию коронавируса

© AFP 2019 / OZAN KOSE
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (930)
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Sputnik Абхазия
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Новая мутация коронавируса была обнаружена в Британии в середине декабря 2020 года, отмечалось, что она заразнее на 70 процентов.

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. "Британская" мутация коронавируса выявлена у 15 человек в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

© REUTERS / Dylan Martinez
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"Британская мутация коронавируса выявлена у 15 человек, прибывших из Великобритании. Въезд из этой страны в Турцию временно приостановлен", - заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Между тем число новых заболевших коронавирусом в Турции в пятницу стало минимальным с конца октября - 1908. Снизилось по сравнению с предыдущими днями и число умерших от COVID-19 за сутки - 212.

Власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (930)

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