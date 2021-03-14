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Гинцбург рассказал о продолжительности действия "Спутника V"

© Sputnik / Максим Захаров
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1025)
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Применение российской вакцины от коронавируса "Спутника V" одобрили уже более чем в 40 странах мира.

СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" надеются, что продолжительность ее действия превысит два года, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что препарат показал одинаковую эффективность на пациентах всех возрастных категорий.

© Sputnik / Павел Лисицын
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"В 91,6 процента случаев независимо от того, какой высокий титр антител, происходит защита от инфекции, а в 100 процентах случаев происходит защита от возможности госпитализации, то есть от тяжелых случаев заболевания", — рассказал ученый.

Гинцбург призвал людей, перенесших коронавирус, проверять уровень антител и обязательно делать прививку, если он низкий.

Он также опроверг информацию, что онкологические заболевания являются противопоказанием для вакцинации. При этом глава центра подчеркнул, что прививка не навредит, но и не достигнет своей цели для пациентов, которые проходят курс химиотерапии, принимают препараты, подавляющие размножение клеток.

По его словам, пока специалисты не рекомендуют прививаться от коронавируса только тем людям, у которых есть "в анамнезе тяжелые аллергические осложнения, типа отека Квинке", или перенесшим анафилактический шок по невыясненным причинам.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. В ходе третьей фазы клинических исследований подтвердились высокая эффективность и безопасность вакцины. Применение "Спутника V" одобрили уже более чем в 40 странах мира.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1025)

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