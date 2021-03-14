Гинцбург рассказал о продолжительности действия "Спутника V"

Применение российской вакцины от коронавируса "Спутника V" одобрили уже более чем в 40 странах мира.

СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" надеются, что продолжительность ее действия превысит два года, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что препарат показал одинаковую эффективность на пациентах всех возрастных категорий.

"В 91,6 процента случаев независимо от того, какой высокий титр антител, происходит защита от инфекции, а в 100 процентах случаев происходит защита от возможности госпитализации, то есть от тяжелых случаев заболевания", — рассказал ученый.

Гинцбург призвал людей, перенесших коронавирус, проверять уровень антител и обязательно делать прививку, если он низкий.

Он также опроверг информацию, что онкологические заболевания являются противопоказанием для вакцинации. При этом глава центра подчеркнул, что прививка не навредит, но и не достигнет своей цели для пациентов, которые проходят курс химиотерапии, принимают препараты, подавляющие размножение клеток.

По его словам, пока специалисты не рекомендуют прививаться от коронавируса только тем людям, у которых есть "в анамнезе тяжелые аллергические осложнения, типа отека Квинке", или перенесшим анафилактический шок по невыясненным причинам.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. В ходе третьей фазы клинических исследований подтвердились высокая эффективность и безопасность вакцины. Применение "Спутника V" одобрили уже более чем в 40 странах мира.

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