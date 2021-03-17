"Безбашенное решение": на что пересаживают пехоту НАТО

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Со временем она заменит устаревший бронетранспортер М113, несущий службу с конца 1950-х и успевший стать самым массовым в мире. О перспективах проекта AMPV и российских аналогах, читайте в материале Николая Протопопова для РИА Новости.

Вторая жизнь Bradley

Очередной этап испытаний многоцелевой бронированной гусеничной машины (Armored multi-purpose vehicle, AMPV) начнется во второй половине 2022-го. Для опытной войсковой эксплуатации армия США получит около 30 броневиков, хотя ранее речь шла о 140.

В первых образцах AMPV выявили более двух десятков недостатков, часть инженеры уже устранили. Так, ликвидировали протечки крыши и люка, заменили уплотнители, некоторые узлы и агрегаты, улучшили эргономику места командира машины.

AMPV предназначены как для американской армии, так и для вооруженных сил союзников США по НАТО в Европе. В общей сложности военные рассчитывают на три тысячи AMPV.

Чтобы сэкономить, за основу решили взять боевые машины пехоты M2/M3 Bradley. Они успели порядком устареть и находятся на складах хранения. При переделке с них снимут башни, доработают бортовое оснащение, установят новый двигатель, трансмиссию и переоборудуют внутренние отсеки.

По ожиданиям Пентагона, перспективные БТР сменят на боевом посту видавшие виды бронетранспортеры M113 и составят треть всего парка легких бронемашин.

Универсальные солдаты

М113 разработали в конце 1950-х, всего с конвейера сошло более 85 тысяч единиц. Неприхотливую гусеничную машину использовали в большинстве военных конфликтов с участием США, экспортировали: М113 принят на вооружение в полусотне стран мира. Корпус — из алюминиевой брони толщиной 45 миллиметров, из-за чего машина получилась довольно легкой: не больше десяти тонн. При этом неплохо защищает от пуль и осколков снарядов.

В десантном отсеке помещаются 11 пехотинцев. Посадка и высадка — через кормовую аппарель и люк в крыше. Штатное вооружение — 12,7-миллиметровый пулемет Браунинга.

На базе M113 создали множество вариантов специализированной техники — от 81-миллиметрового самоходного миномета и огнемета до мобильной системы ПВО и машины с дымогенератором. С AMPV поступят так же.

Программа предусматривает целое семейство машин: командно-штабная, медицинско-эвакуационная, санитарная, 120-миллиметровый самоходный миномет, транспорт для десанта.

Медицинско-эвакуационная с экипажем из трех человек сможет вывезти с поля боя до шести лежачих или четырех сидячих раненых. Санитарную оснастят оборудованием для оказания первой помощи, в обитаемом отделении предусмотрено место для одного лежачего раненого.

Базовая машина с экипажем из двух человек предназначена для перевозки десанта из шести бойцов. А в "кузове" самоходного миномета открытого типа установят 120-миллиметровое орудие и 70 боеприпасов к нему.

Экипаж такой модификации — водитель, командир машины и два минометчика. Для командно-штабной машины немного увеличили габариты — чтобы разместить громоздкое оборудование связи и управления.

Вечная "мотолыга"

У российской армии есть легкий бронированный транспортер (МТ-ЛБ), принятый на вооружение еще в середине 1960-х. Машина получилась настолько удачной, что списывать ее не спешат до сих пор.

Несколько лет назад легендарная "мотолыга" прошла глубокую модернизацию: получила новый двигатель, гусеницы и "полегчала" на 800 килограммов, что позволило усилить броню.

МТ-ЛБ разрабатывали как тягач для перевозки буксируемых орудий, боекомплекта и артиллерийского расчета. Однако со временем на его основе создали более 80 различных модификаций.

Базовый вариант берет на борт 13 человек — двух членов экипажа и 11 десантников. Помимо штатного 7,62-миллиметрового пулемета ПКТ для самообороны, на МТ-ЛБ монтировали системы ПВО, противотанковые, ракетные комплексы, 30-миллиметровые пушки, зенитные орудия, минометы и гранатометы, устанавливали башни от БТР-80. Тягачи превращали в машины артиллерийской, радиационной и химической разведки.

Справедливости ради стоит отметить, что МТ-ЛБ не сможет быть полноценной боевой машиной даже после установки самых современных модулей. Функции "мотолыги" все же вспомогательные — поддержка войск в тылу, транспортировка личного состава и техники, разведка, обеспечение связи не на переднем крае фронта.

Для боевых операций и огневой поддержки десанта у российской армии имеется несколько модификаций колесных бронетранспортеров, в том числе модернизированный БТР-82А с 30-миллиметровой скорострельной автоматической пушкой. В перспективе на вооружение поступит тяжелый колесный БТР на универсальной платформе "Бумеранг".