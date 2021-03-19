Военные атташе 183 стран привились в России "Спутником V"

"Спутник V" - российская вакцина для профилактики коронавируса, зарегистрированная первой в мире, ее применение одобрено уже в 50 странах.

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Военные атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки привились вакциной "Спутник V" в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

"183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, перед процедурой всем иностранным военным атташе измерили температуру тела, а также проверили симптомы инфекционных заболеваний. Допущены к вакцинации были те, кто ранее не болел коронавирусом и не имел противопоказаний.

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено уже в 50 странах.