Лавров призвал Россию и Китай к отходу от западных платежных систем

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом в понедельник 22 марта.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Санкционные риски со стороны США нужно снижать через переход к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства России.

"Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", — отметил дипломат.

Глава МИД России Сергей Лавров пребывает в Китае с официальным визитом. В беседе с журналистами он подчеркнул, что России и Китаю необходимо укреплять свою самостоятельность.

"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики", — добавил министр.

Глава МИД пояснил, что жизнь заставляет оба государства выстраивать линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от "причуд западных партнеров".

"Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится "на неправильной стороне истории", — продолжил российский министр.

В заключение он выразил уверенность, что исторический процесс "все равно возьмет свое".