Парад Победы в Москве посетили депутат и пресс-секетарь Левой партии из Германии

В воскресенье в российской столице на Красной площади прошел парад в честь Победы в Великой Отечественной войне.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции левых Михаэль Шлик посетили парад Победы на Красной площади, пишет РИА Новости.

Их визит состоялся при содействии немецкой редакции дирекции иновещания МИА "Россия сегодня" и РФПИ.

Михаэль Шлик отметил, что старается приезжать в Москву на День Победы каждый год, потому что чувствует необходимость выразить благодарность за освобождение, за победу над фашизмом.

"Политическая ситуация может быть разной, могут быть разногласия. Но это событие для меня очень важно, и, несмотря на пандемию, я не упустил возможность приехать сюда", — сказал он РИА Новости.

Депутат Дитер Дэм рассказал, что негативно относится к милитаризму и в свое время отказался от военной службы.

"Но если учитывать, что мы можем сейчас провести это интервью, потому что тогда Т-34 воевали против фашизма, потому что были Курская и Сталинградская битвы и победа Красной армии, если учитывать, что свобода и вздох облегчения людей связаны со всем этим, тогда нужно принять все это военное и сказать: "Да, на этом историческом этапе это было необходимо ради мира", — подчеркнул он.

Дэм напомнил, что его партия предлагает объявить 8 мая государственным праздником.

"По-прежнему необходима небольшая просветительская работа. <…> Необходимо донести до большинства: фашизм — это волна нападок против вас, ваших социальных прав, против вашей заинтересованности в заработной плате и пенсии получше. Фашизм всегда на стороне тех, кто снижает заработную плату. С этим посылом 8 мая можно сделать государственным праздником и Днем памяти для широкого большинства, а не только для меньшинства", — указал он.

По словам немецкого парламентария, к некоторым вещам в России он относится с одобрением, к другим — критично, но в целом чувствует себя в Москве как дома.