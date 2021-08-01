Pfizer и Moderna подняли цены на вакцины от коронавируса для Евросоюза

Ведущие вирусологи и эпидемиологи Великобритании считают, что прививочные кампании от коронавируса будут продолжаться еще долгое время, так как вирус вряд ли исчезнет, а количество его мутаций зависит от качества принятых контрольных мер.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цену за одну дозу препарата для Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Издание, в свою очередь, ссылается на попавшие в его распоряжение части контрактов.

По данным газеты, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Отмечается, что ранее цена составляла 22,6 доллара США.

Компании отказались давать изданию комментарии относительно своей ценовой политики в Евросоюзе.